Администрация Байдена решила списать долг Украины в размере $4,7 млрд

Администрация президента Джо Байдена приняла решение списать около 4,7 миллиардов долларов в виде кредитов, предоставленных Соединенными Штатами Украине, заявил в среду представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Этот шаг предпринят уходящей администрацией в рамках усилий по укреплению позиций Украины в её войне с Россией.

Принятый Конгрессом в апреле закон о финансировании включал более 9,4 миллиарда списываемых кредитов для экономической и бюджетной поддержки правительства Украины, половину из которых президент получил возможность аннулировать после 15 ноября. Всего в рамках закона был выделен 61 миллиард долларов на помощь Украине в её борьбе против полномасштабного российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 года.

«Мы предприняли шаг, предусмотренный законом, для аннулирования этих кредитов», — заявил Миллер на пресс-брифинге, добавив, что это произошло в последние дни.

По словам Миллера, Конгресс всё ещё может заблокировать это решение.

Позднее в среду Сенат должен проголосовать по резолюции против списания кредитов для Украины, выдвинутой сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который является частым критиком поддержки Украины со стороны США. Тем не менее большинство сенаторов от обеих партий поддерживают оказание помощи Украине.

Президент Джо Байден распорядился ускорить предоставление помощи Украине до его ухода с поста 20 января на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может сократить поддержку Киева.