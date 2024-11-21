Ракетна атака по Дніпру: РФ могла вдарити міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубеж»

Про це повідомляють Повітряні сили.

У період з 05:00 по 07:00 російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», а зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.

Унаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101.

«По інших ракетах — без суттєвих наслідків», — повідомили військові.

У СтратКомі ЗСУ зазначили, що Україна стала першою країною у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Раніше «Українська правда» із посиланням на власні джерела повідомляла, що росіяни, ймовірно, вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду.

За даними Defence Express, РС-26 «Рубеж» призначена для доставки ядерних зарядів. Ця розробка в РФ мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір РСМД.