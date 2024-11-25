Над британськими авіабазами, які використовують ВПС США, зауважили невідомі дрони

Безпілотні літальні апарати були помічені надтрьому базами Королівських Британії ВПС у Саффолку та Норфолку, що використовуються військово-повітряними силами США.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє The Guardian.

Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені в період з 20 по 22 листопада над авіабазами Лейкенхіт і Мілден[олл в графстві Саффолк, а також над базою Фелтвелл в Норфолку.

ВПС США, які використовують бази, заявили, що на цьому етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими.

Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь захисні механізми, але заявили, що залишають за собою «право на захист» об’єктів.

Представник військово-повітряних сил США в Європі заявив, що БПЛА активно відстежувалися, і керівники об’єктів встановили, що «жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об’єкти критичної інфраструктури».

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що «ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо надійних заходів на оборонних об’єктах. Це включає в себе можливості протидії безпілотникам».

У п’ятницю в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Вдень у суботу, 23 листопада, британський авіаносець залишив порт Гамбурга.