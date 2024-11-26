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Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

«Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіуса дії», — розповіли у джерелі.

Міністерство оборони відмовилося коментувати відповідну інформацію, оскільки це може піти на користь російському диктатору Володимиру Путіну. Там лише додали, що підтримка України з боку Великої Британії є «залізною».

 

Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

26 ноября, 2024 | Category: Статьи

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