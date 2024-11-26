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Німеччина збільшить кількість бомбосховищ для цивільних

Про це пише Spiegel.

«Зараз ми маємо намір розробити ключові моменти концепції укриттів», — сказав речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

За його словами, очікується «широка координація», тому процес «займе деякий час».

Влада країни зараз вивчає, які приміщення можуть слугувати бункерами в екстрених випадках. Крім станцій метро, підвалів і паркінгів, ​​також використовуватимуть приватні приміщення.

«Суть у тому, що ці кімнати мають бути швидко доступними для людей», — зазначив речник.

Відповідно до плану влади, громадяни повинні мати можливість знайти найшвидший шлях до бомбосховища за допомогою мобільного телефону.

За словами речника міністерства, на цей час у Німеччині доступно лише 579 бомбосховищ із початкових 2000. У разі потреби там могли б сховатися близько 480 тис. осіб.

Нагадаємо, влітку минулого року Німеччина ухвалила Стратегію нацбезпеки.

Концепція Стратегії складається з трьох основних пунктів:

  • Оборона: цей пункт підтверджує мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років; також у цьому пункті вказують на необхідність посилення цивільної оборони та цивільного захисту.
  • Стійкість: базовий вільно-демократичний порядок повинен бути краще захищений від нелегітимного зовнішнього впливу; це передбачає зменшення залежності, наприклад, у постачанні сировини.
  • Наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або пом’якшити їхні наслідки; це стосуватиметься питань клімату, біорізноманіття, екосистем і продовольчої безпеки.
26 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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