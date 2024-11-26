Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку

Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та створюючи загрози українським лініям постачання, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей — ISW

Деталі: Аналітики повідомляють, що російські війська продовжують досягати значних тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та загрожуючи українським лініям зв’язку. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 24 листопада, підрозділи 5-ї танкової бригади російського Східного військового округу просунулися до східних околиць Великої Новосілки.

Російські «вонкори» заявляють, що війська РФ також просуваються на північний схід і південний схід від цього населеного пункту, намагаючись змусити українські сили відступати.

Крім того, російські війська здійснюють атаки на південному напрямку. Геолокаційні дані вказують, що російські війська зайняли позиції вздовж вулиці Перемоги у Кураховому, а також наблизилися до Романівки, що на північний схід від Вугледара.

Крім того, Російські війська продовжують докладати зусилля з ліквідації невеликої «кишені» на сході від дороги О0510 Курахове-Велика Новосілка (на південний схід від Курахового і на північний схід від Вугледара).