Сили оборони відкинули росіян від Куп’янська

ЗСУ відкинули росіян від Куп’янська, що на Харківщині, і зараз контролюють ситуацію на підступах до міста — речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у телеефірі, передає «Укрінформ»

«Вони намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися. Це без залучення великої кількості бронетехніки. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська – ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там».

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що війська РФ на човнах переправляються на правий берег Осколу на Куп’янщині, але українські захисники знищують ці групи.

«Так, такі факти були. Це постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. По тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу».