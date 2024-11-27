США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети

З відповідною заявою на засіданні Ради безпеки ООН виступив заступник постпреда США Роберт Вуд, передає Укрінформ.

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет», — зауважив представник США.

Він зазначив, що раніше Пхеньян незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

«Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя», — сказав Вуд.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в конфлікт вводиться велика кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

Взамін, за його словами, Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Водночас представник США звернув увагу на те, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та «невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту».

Він також відзначив, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.