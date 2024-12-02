Торік доходи виробників зброї у світі зросли до $632 млрд

Про це свідчить дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Збільшення доходів від продажу зброї зафіксували в усіх регіонах, проте різке зростання помітили у компаніях, які базуються у РФ та на Близькому Сході.

«Загалом менші виробники були більш ефективними у реагуванні на новий попит, пов’язаний з війнами в Газі та Україні, зростаючою напруженістю у Східній Азії та програмами переозброєння в інших місцях», — йдеться в матеріалі.

Зазначено, що торік було збільшено виробництво з огляду на попит.

«У 2023 році було помітне зростання доходів від зброї, і це, ймовірно, продовжиться у 2024 році. Доходи від зброї 100 найкращих виробників все ще не повністю відображали масштаби попиту, і багато компаній почали підбір персоналу, припускаючи оптимістичний настрій щодо майбутніх продажів», — пояснив дослідник програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Лоренцо Скараццато.

Доходи американських виробників зброї

У переліку сотні компаній 41 з них розташована в Сполучених Штатах — вони минулого року отримали загальний дохід сумою $317 млрд, що на 2,5% більше, ніж у 2022 році.

Також торік 30 виробників зброї США з 41 збільшили свої доходи.

Доходи європейських виробників зброї

За результатами дослідження, доходи компаній у Європі мають найменше зростання, ніж у будь-якому іншому регіоні світу. Минулого року 27 виробництв, які базуються в регіоні (крім РФ), мали $133 млрд доходів, що перевищило результат 2022 року лише на 0,2%.

Проте наголошується, що збройові компанії Європи, які виробляють складні системи озброєнь, мали здебільшого складні контракти у 2023 році, тому доходи протягом року не відображають приплив замовлень.

«В той самий час ряд інших європейських виробників побачили, що їхні доходи від зброї значно зросли, зумовлені попитом, пов’язаним з війною в Україні, особливо на боєприпаси, артилерію і протиповітряну оборону та наземні системи. Примітно, що компанії в Німеччині, Швеції, Україні, Польщі, Норвегії та Чехії змогли скористатися цим попитом. Наприклад, німецька Rheinmetall збільшила виробничі потужності 155-мм боєприпасів, а її доходи були збільшені за рахунок поставок її танків Leopard», — додає SIPRI.

Доходи російських виробників зброї

Дві компанії РФ у переліку SIPRI зафіксували збільшення доходу на 40%, досягши близько $25,5 млрд. Зазначено, що такий результат здебільшого зумовлений збільшенням доходів державної корпорації «Ростех», яка контролює 7 виробників зброї — вони також потрапили до переліку, однак їхні індивідуальні дані інституту отримати не вдалося.

Доходи виробників зброї на Близькому Сході

У шести таких виробників, які потрапили до списку SIPRI, доходи у 2023 році збільшилися на 18% — до $19,6 млрд.

Водночас доходи ізраїльських виробників зброї з початком війни в Газі зросли до $13,6 млрд. Наголошується, що ця статистика є найвищою для регіону.

Компанії Туреччини збільшили доходи на 24% — до $6 млрд, «скориставшись вигодою від експорту, викликаного війною в Україні, і від постійного прагнення турецького уряду до самодостатності у виробництві зброї».

Співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва додав, що зростання доходів продовжиться, уточнивши: ізраїльські виробники бронюють набагато більше замовлень, «оскільки війна в Газі вирує і поширюється».