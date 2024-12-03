РФ примусово передала щонайменше 314 українських дітей у російські сімʼї

Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», повідомляє ZMINA.

Дослідники встановили, що ворог з лютого 2022 року передав у російські сімʼї щонайменше 314 дітей із України в межах політики примусового передання під опіку та на всиновлення. 148 дітей потрапили в російські бази усиновлення, коли 42-ох вже передали під опіку чи для усиновлення. Водночас 67 дітям із загальної кількості навʼязали громадянство РФ.

У документі зазначено, що дітей вивезли щонайменше до 21 регіону Росії.

Також автори дослідження підкреслюють, що статистика про 314 дітей не фінальна, оскільки не було можливості повністю розглянути всі профілі дітей у базах для всиновлення та дослідити всі потенційні випадки.

«Ніякі гуманітарні міркування не виправдовують переміщення українських дітей на територію РФ, нав’язування їм російського громадянства, внесення дітей до державних баз для всиновлення та передання цих дітей у російські сім’ї – під опіку та на всиновлення. Той факт, що ніякої інформації про українське походження цих дітей немає, а «тимчасова опіка» перетікає в усиновлення, лише додатково свідчить про злочинні наміри та намагання приховати злочин. Не менш важливим є наголос на відповідальних особах та органах і їхній безпосередній ролі у втіленні політики», — наголосила правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.