Електричний «Запорожець» обігнав Tesla розігнавшись до 100 км/год лише за 4,5 секунди

Світ автомобільної техніки рідко дивується настільки неординарним проектам, але історія жителя Кропивницького, Дмитра, вибивається із загальних канонів. Інженер-самоучка взяв за основу легендарний ЗАЗ-965, прозваний у народі «Запорожцем», і перетворив його на сучасний електричний болід. Результат вражає, його скромне творіння здатне обігнати навіть Tesla Model S.



Базою для перетворення став старенький ЗАЗ-965 — компактний радянський автомобіль, який ніколи не претендував на звання гоночного. Однак Дмитро підійшов до завдання з інженерним креативом. Для модернізації він використав електромотор від Nissan Leaf першого покоління. Цей двигун, відомий своєю надійністю і відносно скромною потужністю (109 к.с.), був «перекомутований», щоб видати 170 к.с.

Важливу роль зіграла заміна акумуляторної системи. Дмитро сконструював батарею ємністю 6,5 кВт⋅год. Хоча такий акумулятор забезпечує пробіг лише 55-60 кілометрів, його невелика вага стала перевагою. Споряджена маса машини не перевищує 700 кг, що в поєднанні з потужним електродвигуном дало приголомшливий результат.

Електричний «Запорожець» розганяється до 100 км/год лише за 4,5 секунди, що ставить його в один ряд з набагато дорожчими спортивними електромобілями. Для порівняння, Tesla Model S, одна з найшвидших масових моделей, розганяється до цієї позначки за 6 секунд.

Модифікований ЗАЗ обігнав Tesla на трасі, що стало сенсацією. Дмитро не одразу досяг таких результатів. Перша версія його електромобіля могла розігнатися до сотні за 4,9 секунди, але мала конструктивні проблеми. Перша версія машини згоріла, і йому довелося відновити проект з нуля. Ця наполеглива праця виправдала себе, зробивши «Запорожець» предметом захоплення і гордості.



Проєкт Дмитра показує, що електромобілізація доступна не тільки великим автоконцернам, а й талановитим ентузіастам. Його приклад надихає на пошук нестандартних рішень і доводить, що інженерна сміливість може творити чудеса. Крім того, він підкреслює потенціал старих автомобілів, які з правильним підходом можуть отримати друге життя в еру електромобілів.

Дмитро, своєю наполегливістю та любов’ю до техніки перетворив мрію на реальність. Можливо, за такими проектами — майбутнє індивідуальної електромобільності.