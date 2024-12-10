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Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024»

Про це йдеться у матеріалі журналу.

Загалом у шортлісті виділили 10 номінантів. Серед них:

  • Камала Гарріс — чинна віцепрезидентка США та кандидатка від демократів на президентських виборах у 2024 році;
  • Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка у вересні закінчила курс хімієтерапії;
  • Ілон Маск — американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та X.com, гендиректор Tesla Motors, якого журнал Time називає «рушієм інновацій» і зазначає, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;
  • Юлія Навальна — російська громадська діячка та політикиня, вдова опозиціонера Олексія Навального;
  • премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу — як пише Time, один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року;
  • Джером Пауелл — очільник Федеральної резервної системи США з 2018 року;
  • Джо Роган — ведучий всесвітньо відомого подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента України Володимира Зеленського та заявляв, що Україна «веде світ до третьої світової війни»;
  • Клаудія Шейнбаум — перша жінка-президентка Мексики;
  • Дональд Трамп — новообраний президент США, чию перемогу на виборах Time вважає історичною. Він стане найстарішим президентом в історії США і першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом;
  • Марк Цукерберг — один із найбагатших людей світу.
10 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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