 
«  
  »

Euroclear, де зберігаються активи РФ, попередила ЄС, що не нестиме відповідальності за їх конфіскацію

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральна директорка Euroclear Ltd. Валері Урбен підкреслила, що будь-яке рішення про конфіскацію активів має супроводжуватися також передачею всіх зобов’язань, щоб уникнути ситуації, в якій Росія зможе претендувати на повернення своїх цінних паперів.

«Ми не можемо опинитися в ситуації, коли активи заарештовані, але через пару років Росія приходить, стукає у двері і каже: «Я хочу повернути свої цінні папери», а цінні папери вже зникли, — наголосила вона. — Якщо відбувається конфіскація активів, все повинно рухатися, включно із зобов’язаннями».

ЄС вже використовує прибутки від російських активів, що потрапили під санкції, для підтримки України. В рамках плану G7 союзники узгодили механізм, який дозволяє використовувати ці кошти для фінансування кредитного пакету для України на суму 50 млрд євро.

У виданні пояснили, що на тлі побоювань щодо стабільності допомоги Україні з боку США, особливо у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, питання конфіскації російських активів, які оцінюються в 180 млрд  євро лише в Euroclear, стало актуальним знову. Урбен зазначила, що нова адміністрація в США може порушити це питання.

Вона також висловила занепокоєння, що використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти та загрожувати фінансовій стабільності в Європі.

Крім того, за словами Урбен, одним з наслідків конфіскації російських активів є те, що це може сприяти появі неєвропейського конкурента, який зможе конкурувати з Euroclear.

«За нинішньої ситуації це не є короткостроковою загрозою, — пояснила вона. — Але якщо відбудеться конфіскація активів, то все зависне в повітрі».

11 декабря, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  