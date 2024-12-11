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Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар «Орешником» найближчими днями

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляють BloombergAssociated Press і Reuters.

«За словами офіційного представника США, Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями», — йдеться у повідомленні.

У США розглядають застосування «Орешника» радше як спробу залякування, ніж переломний момент на полі бою. За словами одного з анонімних посадовців, ці ракети несуть меншу боєголовку, ніж інші, які регулярно запускають по території України.

«Ймовірно, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі», – сказав посадовець.

Американці також прогнозують, що росіяни володіють лише декількома ракетами «Орешник».

11 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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