США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності

Американське агентство протиракетної оборони вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля острова Гуам у Тихому океані — Reuters

Гуам – американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування «величезними колективними зусиллями», підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Агентство протиракетної оборони США планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.