З початку повномасштабної війни в Україні втрати сторін перевищили 1 млн людей, – Рютте

Про це він сказав у своїй промові 12 грудня в Брюсселі.

За словами генсека НАТО, війна в Україні щодня призводить до нових руйнувань і смертей.

«Щотижня понад 10 тисяч (людей, – ред.) убиті та поранені з обох боків в Україні. Понад мільйон втрат із лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи», – висловився Рютте.

За його даними, втрати Росії сягнули 700 тис. осіб.

«Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тис. людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат», – сказав генсек НАТО.

Рютте зауважив, що схема, за якою відбувається агресія РФ, – не нова, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.