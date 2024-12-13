«Час перейти до мислення воєнного часу»: генсек НАТО Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону

Про це повідомляє The Guardian.

«Настав час перейти до мислення воєнного часу», — заявив Рютте під час конференції з питань безпеки в аналітичному центрі Carnegie Europe в Брюсселі.

За його словами, люди повинні бути готові до того, що Росія може спробувати використати «рої безпілотників» в Європі у спосіб, подібний до її атак по Україні.

«Скільки ще нам потрібно тривожних дзвінків? Ми повинні бути глибоко стурбовані. Я знаю, що я стурбований», — наголосив він.

Рютте зазначив, що Росія готується до тривалої війни, про що свідчать численні «ворожі дії», включаючи кібератаки, вбивства, вибух на чеському складі боєприпасів, глушіння радарів в Балтійському регіоні з метою порушення повітряного руху і «озброєння» мігрантів з метою дестабілізації Європи.

«Росія готується до довготривалої конфронтації. З Україною і з нами», — додав він.

На тлі цих загроз генсек також висловив побоювання щодо можливої прямої угоди між Україною та Росією, закликаючи, щоб у будь-яких мирних переговорах була врахована позиція України. Він підкреслив, що погана угода може призвести до посилення позицій Путіна, з наслідками для всього світу.

«Погана угода означає, що Путін вийде переможцем, і це матиме наслідки по всьому світу, а не лише для Європи та України», — зазначив він.