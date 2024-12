РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА «Час перейти до мислення воєнного часу»: генсек НАТО Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону » FT: Росія може запустити «Орєшнік» по Україні вже цими вихідними Видання Financial Times з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США повідомило, що Росія розглядає можливість вже цими вихідними повторного запуску по Україні своєї нової балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» — Financial Times «У середу представник Ради національної безпеки США повідомив Financial Times, що Москва розглядає можливість повторного запуску нової ракети («Орєшнік» — ред.) вже цими вихідними». Неназваний чиновник заначив, що Росія хотіла використати цю зброю для залякування України та її прихильників, однак, за його словами, «Орєшнік» «не змінює правила гри на полі бою». «Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орешник» по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями», — сказало джерело видання. 11 грудня агентство The Associated Press повідомило, що розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» проти України «в найближчі дні». Також про це написало агентство Bloomberg.