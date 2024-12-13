Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази Шість європейських глав МЗС обіцяють збільшити допомогу: Україна має перемогти у війні » Книга року ВВС 2024 оголосила переможців Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві, повідомляє ВВС Україна. Книгою року стала збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи видавництва «Білка». «Це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни», – пише про книжку-переможницю ВВС Україна. «Мої жінки» також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.