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РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА

Про це повідомляє Укренерго.

«Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників. Таку кількість засобів ураження використала Росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни», — йдеться в матеріалі.

Зокрема, у пʼятницю 13 грудня ворог використав для 12-ї у 2024 році масованої атаки 93 ракети та майже 200 БПЛА.

«Готуючись до всіх можливих сценаріїв, перед початком опалювального сезону «Укренерго» накопичило значний запас ремонтного обладнання. І зараз він активно використовується, адже після останніх масованих атак на енергосистему – масштаби аварійно-відновлювальних робіт дуже значні», — запевнили в компанії.

У матеріалі пояснюють, що деякі обʼєкти Укренерго РФ атакує регулярно, а потім — з паузами до завершення ремонту після попереднього «прильоту». Тому роботу доводиться розпочинати знову.

«Після сьогоднішньої масованої атаки – українська енергосистема вкотре відновлюється. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Це допоможе енергетикам та зменшить необхідність застосування вимушених відключень», — закликали в Укренерго.

14 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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