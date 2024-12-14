Росіяни почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмах на Курщині

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на сьогодні є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів з Північної Кореї. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

«Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Росія фактично втягнула у війну ще одну державу, та додав, що очільник Кремля Володимир Путін «робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну».

«Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні», – зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна буде захищатися, зокрема, проти військових з КНДР і надалі співпрацюватиме з партнерами, аби зупинити війну.