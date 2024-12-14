ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що «Стальной конь» у РФ — це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. ЛДВС є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

За даними Генштабу, у результаті ураження на території розпочалася потужна пожежа.

Раніше губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що ніч у регіоні виявилась неспокійною. Внаслідок нібито атаки безпілотників виникло загоряння пального на об’єкті інфраструктури.

«Уламками збитих безпілотників пошкоджено шибки кількох приватних будинків. Оперативні служби перебувають на місці та вживають заходів щодо ліквідації наслідків ворожої атаки. Жертв і постраждалих немає», — написав він.

Водночас російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі унаслідок атаки БПЛА.