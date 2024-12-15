БПЛА атакували базу ОМОНу, полк поліції спецпризначення та військову базу в Грозному Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців » Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1280 військових РФ Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще майже 1300 солдатів та десятки одиниць своєї техніки й озброєння Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,

танків ‒ 9551 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 707 (+32) од,

артилерійських систем – 21 128 (+26) од,

РСЗВ – 1256 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127),

крилаті ракети ‒ 2943 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од,

спеціальна техніка ‒ 3648 (+4) од.