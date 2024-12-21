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Десять танків, 32 артсистеми і понад 1800 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,
  • танків ‒ 9594 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 841 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21 252 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+0) од.
Дані уточнюються.
21 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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