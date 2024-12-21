МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині » Прем’єр Санчес заявив, що Іспанія не надсилатиме своїх військових в Україну Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, чи розглядає його країна відправку миротворчої місії в Україну Про це пише Politico. У Санчеса запитали, чи підтримає він миротворчу операцію в Україні після закінчення війни. «Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі», — сказав він.