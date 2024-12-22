Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, — Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
«Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей», — йдеться у заяві.
За словами президента, наш захист абсолютно справедливий.
«Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну», — додав Зеленський.
- Уранці суботи, 21 грудня, під атакою безпілотників опинилося місто Казань, що в російській республіці Татарстан. Дрони начебто влучили у верхні поверхи будинків в елітних житлових комплексах. Протягом дня місцеві повідомляють про вибухи, які долинають із порохового заводу.
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