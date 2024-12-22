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Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, — Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей», — йдеться у заяві.

За словами президента, наш захист абсолютно справедливий.

«Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну», — додав Зеленський.

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22 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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