Росіянам фактично заблокували YouTube Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, — Зеленський » Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги У понеділок, 23 грудня, Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 15 танків Leopard 1, дві системи ППО IRIS-T, а також два ЗРК Patriot Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини. У новий пакет допомоги увійшли: 15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW;

200 кулеметів MG4;

420 гвинтівок MK 556;

80 снайперських гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм;

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard. Окрім того, до пакета увійшли: генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.