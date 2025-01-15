Сили оборони відбили атаки росіян на кордоні України з Курською областю

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

«Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки (прим. — Сумської області) і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безрезультатними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси», — пишуть OSINT-ери.

За інформацією DS, в останні дні активізація на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем. Штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка — Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар’їно.