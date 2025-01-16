Чисельність української армії складає 880 тис. військових, — Зеленський Gates of Olympus — найновіша та найпопулярніша гра сезону в казино » Гетманцев вніс до Ради законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок Про це Гетманцев повідомив у Telegram. «На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України — подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями», — зазначив Гетманцев. За його словами, законопроєктами пропонується визначити, що: громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість перевищує 150 євро. Гетманцев додав, що для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується: запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі. «Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», — зазначив Данило Гетманцев.