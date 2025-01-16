 
«  
  »

Гетманцев вніс до Ради законопроєкти про оподаткування посилок з-за кордону

Про це Гетманцев повідомив у Telegram.

«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України — подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями», — зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєктами пропонується визначити, що:

  • громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;
  • товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість перевищує 150 євро.

Гетманцев додав, що для полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

  • запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння  якої відбувалося постачання такого товару;
  • запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому,  наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», — зазначив Данило Гетманцев.

16 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  