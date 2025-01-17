Король ринга: кого Льюис видит реальным соперником Усика

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился своим мнением о возможном реванше между чемпионом мира Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По его словам, именно Дюбуа способен одолеть украинского боксера. Все букмекерские компании также высоко оценивают потенциал Дюбуа.

Мнение Льюиса о Дюбуа

Льюис отметил, что Даниэль Дюбуа обладает необходимыми качествами для победы над Усиком:

Позитивный настрой : Дюбуа демонстрирует уверенность в своих силах.

Стремление к абсолютному чемпионству : Его цель — стать абсолютным чемпионом мира.

В сентябре 2024 года Дюбуа подтвердил свой потенциал, нокаутировав Энтони Джошуа и защитив титул чемпиона IBF в супертяжелом весе.

Бой Усик – Дюбуа: Итоги первого противостояния

В августе 2023 года Александр Усик защитил свои титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, победив Даниэля Дюбуа. Однако этот бой вызвал множество дискуссий из-за спорного эпизода. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, который был расценен как запрещенный, поскольку он попал в область ниже пояса. Усик воспользовался временем на восстановление, после чего сумел восстановить контроль над поединком.

Несмотря на победу Усика нокаутом в девятом раунде, Дюбуа продемонстрировал серьезный потенциал. Льюис подчеркивает, что с тех пор Дюбуа стал значительно опытнее и увереннее в своих силах, что делает его сильным претендентом на реванш.

Возможность реванша

С учетом прогресса Дюбуа и его недавних успехов, реванш с Усиком может стать захватывающим событием в мире бокса. Мнение Льюиса подогревает интерес к возможному поединку и вызывает обсуждения среди поклонников спорта. Возможный поединок между этими спортсменами обещает быть напряженным и интересным для всех любителей бокса.

Бой Усик — Тайсон Фьюри

Напомним, в декабре Александр Усик, одержал историческую победу в реванше против британца Тайсона Фьюри, проходившем в Саудовской Аравии. Победив по итогам 12 раундов, Усик сохранил статус непобежденного и удержал свои три чемпионских пояса.

Общий гонорар бойцов за этот знаковый поединок составил рекордные 190 миллионов долларов.

Судьи единогласно присудили победу Усику с результатом 116-112. Для украинского чемпиона это стала 23-я победа на профессиональном ринге. Все любители спортивных ставок, которые использовали промокоды fonbet, оказались в выигрыше.

Эта схватка стала второй в истории противостояния 37-летнего Усика и 36-летнего Тайсона Фьюри, известного как «Gypsy King» или «Цыганский король». Их первый бой состоялся в мае 2024 года, также в Саудовской Аравии, где Усик одержал победу раздельным решением судей. Тогда Фьюри, имевший на тот момент 34 победы и одну ничью, поражение не признал.

Поединок, в котором пересеклись два величайших бойца современности, стал не только спортивным, но и культурным событием, подчеркнув стойкость и силу украинского чемпиона.