Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду

Про це повідомляє CNN.

У своєму пості на соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що урочистості, включаючи інавгураційну промову та молитви, проходитимуть у ротонді Капітолія.

«Я розпорядився, щоб інавгураційна промова, на додаток до молитов та інших промов, була виголошена в Ротонді Капітолію США, як це робив Рональд Рейган у 1985 році, також через дуже холодну погоду», — зазначив він.

Трамп додав, що також відкриє Capital One Arena для перегляду цієї історичної події у прямому ефірі, а також для проведення президентського параду.

За його словами, він та інші чиновники занепокоєні тим, що низькі температури можуть становити загрозу для здоров’я гостей заходу.

«Я не хочу, щоб люди постраждали або були травмовані будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліцейських собак K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть перебувати на вулиці протягом багатьох годин 20-го числа (У будь-якому випадку, якщо ви вирішите прийти, одягайтеся тепліше!)», — написав Трамп.

Довідково: Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рейган у 1985 році, коли температура вдень опускалася до 7°C. Рейган склав присягу в ротонді Капітолію. Його інавгураційний парад був скасований.