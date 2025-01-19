Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами — повідомлення НАБУ, джерела УП в правоохоронних органах

«Підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.

Протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн».