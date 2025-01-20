«Уже пахло війною»: Залужний розповів, коли РФ почала розгортати армію вторгнення

Росія почала розгортати ударне угруповання військ для вторгнення в Україну з 2020 року.

Про це у своїй книзі «Моя війна» пише колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Уривки з книги наводить «Суспільне».

У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний зокрема пише, що у 2021-му році вже «пахло» великою війною, оскільки Росія почала готуватися до неї ще роком раніше.

«Саме 2020-го розпочалося розгортання майбутнього ударного угруповання ворога. Передусім на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, в АР Крим, а також уздовж державного кордону України. Тоді всі дуже боялися казати про початок створення ударного угруповання й на території Республіки Білорусь», – пише Залужний у своїй книзі.

Як зазначає «Суспільне», у книзі генерал майже не згадує про контакти з президентом, але «дає зрозуміти, що вони були непростими». Разом із тим Залужний у книзі позитивно відгукується про міністра оборони (у 2021-2023 роках) Олексія Рєзнікова.