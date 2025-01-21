ЗМІ дізнались, які рішення ухвалить Трамп на посаді президента США в першу чергу

Серед перших рішень обраного президента США Дональда Трампа будуть відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні — журналістам повідомили представники нової адміністрації, передає агентство Reuters, пише «Європейська правда»

Як розповіли представники нової адміністрації, після вступу на посаду Трамп планує відновити федеральну смертну кару, яку призупинила адміністрація Джо Байден.

За словами співрозмовників, республіканець вимагатиме, щоб в офіційних документах США, таких як паспорти, вказувалася стать громадян, визначена при народженні.

Серед перших указів Трампа буде також скасування ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді.

Водночас нова адміністрація не буде негайно вводити нові тарифи. Представник адміністрації зауважив, що натомість Трамп доручив федеральним агентствам оцінити торгівельні відносини США з Китаєм, Канадою та Мексикою.