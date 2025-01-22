Оголосили претендентів на антипремію «Золота малина»

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.
«Золота малина» оголосила претендентів на звання найгірших у кінематографі за 2024 рік та золотисту статуетку вартістю $4,97. Найбільше номінацій — 7 — отримала друга частина фільму Тодда Філліпса «Джокер: Божевілля на двох».
Драматичний мюзикл претендує на антипремію в головній номінації «Найгірший фільм», а також серед інших номінантів у головній категорії фільми «Мадам Павутина», «Мегалополіс», «Бордерлендс» і «Рейган».
У списку акторів, номінованих за «не надто видатні зіркові ролі» у 2024 році, опинилися лауреати премії «Оскар» Хоакін Фенікс, Кейт Бланшетт, Леді Гага та один з нещодавно призначених «послів у Голлівуді» Дональда Трампа Джон Войт.
Повний список номінацій на 45-ту щорічну премію «Золота малина»
Найгірший фільм
«Мадам Павутина»
«Мегалополіс»
«Бордерлендс»
«Рейган»
«Джокер: божевілля на двох»
Найгірший актор
Джек Блек / «Дорогий Санта»
Закарі Леві / «Гарольд і фіолетова крейда»
Хоакін Фенікс / «Джокер: божевілля на двох»
Денніс Квейд / «Рейган»
Джері Сайнфелд / «Без глазурі»
Найгірша акторка
Кейт Бланшетт / «Бордерлендс»
Леді Гага / «Джокер: божевілля на двох»
Брайс Даллас Ховард / «Аргайл»
Дакота Джонсон / «Мадам Павутина»
Дженніфер Лопес / «Атлас»
Найгірший актор другого плану
Джек Блек (тільки голос) «Бордерлендс»
Кевін Гарт / «Бордерлендс»
Шая Лабаф / «Мегалополіс»
Тахар Рахім / «Мадам Павутина»
Джон Войт / «Мегалополіс», «Рейган», «Країна тіней» та «Чужі»
Найгірша актрка другого плану
Аріана Дебос / «Аргайл» і «Крейвен-мисливець»
Леслі Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) «Рейган»
Емма Робертс / «Мадам Павутина»
Емі Шумер / «Без глазурі»
FKA twigs / «Ворон»
Найгірший режисер
С.Дж. Кларксон / «Мадам Павутина»
Френсіс Форд Коппола / «Мегалополіс»
Тодд Філліпс / «Джокер: божевілля на двох»
Елай Рот / «Бордерлендс»
Джері Сайнфелд / «Без глазурі»
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