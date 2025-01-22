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Оголосили претендентів на антипремію «Золота малина»

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.

«Золота малина» оголосила претендентів на звання найгірших у кінематографі за 2024 рік та золотисту статуетку вартістю $4,97. Найбільше номінацій — 7 — отримала друга частина фільму Тодда Філліпса «Джокер: Божевілля на двох».

Драматичний мюзикл претендує на антипремію в головній номінації «Найгірший фільм», а також серед інших номінантів у головній категорії фільми «Мадам Павутина», «Мегалополіс», «Бордерлендс» і «Рейган».

У списку акторів, номінованих за «не надто видатні зіркові ролі» у 2024 році, опинилися лауреати премії «Оскар» Хоакін Фенікс, Кейт Бланшетт, Леді Гага та один з нещодавно призначених «послів у Голлівуді» Дональда Трампа Джон Войт.

Повний список номінацій на 45-ту щорічну премію «Золота малина»

Найгірший фільм

«Мадам Павутина»
«Мегалополіс»
«Бордерлендс»
«Рейган»
«Джокер: божевілля на двох»

Найгірший актор

Джек Блек / «Дорогий Санта»
Закарі Леві / «Гарольд і фіолетова крейда»
Хоакін Фенікс / «Джокер: божевілля на двох»
Денніс Квейд / «Рейган»
Джері Сайнфелд / «Без глазурі»

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт / «Бордерлендс»
Леді Гага / «Джокер: божевілля на двох»
Брайс Даллас Ховард / «Аргайл»
Дакота Джонсон / «Мадам Павутина»
Дженніфер Лопес / «Атлас»

Найгірший актор другого плану

Джек Блек (тільки голос) «Бордерлендс»
Кевін Гарт / «Бордерлендс»
Шая Лабаф / «Мегалополіс»
Тахар Рахім / «Мадам Павутина»
Джон Войт / «Мегалополіс», «Рейган», «Країна тіней» та «Чужі»

Найгірша актрка другого плану

Аріана Дебос / «Аргайл» і «Крейвен-мисливець»
Леслі Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) «Рейган»
Емма Робертс / «Мадам Павутина»
Емі Шумер / «Без глазурі»
FKA twigs / «Ворон»

Найгірший режисер

С.Дж. Кларксон / «Мадам Павутина»
Френсіс Форд Коппола / «Мегалополіс»
Тодд Філліпс / «Джокер: божевілля на двох»
Елай Рот / «Бордерлендс»
Джері Сайнфелд / «Без глазурі»

22 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

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