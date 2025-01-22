Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США

Про це Туск заявив перед початком засідання уряду, передає Укрінформ.

«Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі Сполучених Штатів я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, представництва та служби у США до можливих наслідків цих рішень для поляків, які працюють і проживають у США з різним статусом і рівнем легальності», — сказав він.

Водночас прем’єр зауважив, що адміністрація Білого дому не інформувала Варшаву про подробиці «депортації», про яку раніше говорив Трамп, однак Польща має бути готова.

«Ми не отримали інформації, чи ця операція може торкнутися польських громадян, які перебувають у США. У будь-якому випадку ми маємо бути готові, тому наші установи в Штатах якнайшвидше зв’яжуться з нашими громадянами, які відчувають стурбованість цією ситуацією», — додав Туск.