Зеленський: Ми хочемо завершити війну цього року, але не просто швидко, а справедливо

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна прагне завершити вбивчу війну, яку розв’язала Росія, але не просто швидко, а головне – справедливо: глава держави на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, трансляція Офісу президента

«Трамп мені сказав і потім публічно про це говорив… він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер. Ця війна – у нас, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей (це найбільша втрата для нас).

Ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас усіх, для українців. Щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. Мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього».