The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, — командувач армією Єврокомісія обіцяє надати Україні €35 млрд фіндопомоги у 2025 році » Американська кіноакадемія оголосила всіх номінантів на «Оскар-2025» Кримінальний мюзикл Жака Одіара «Емілія Перес» отримав найбільше номінацій на «Оскар-2025» — 13, по 10 номінацій отримали «Бруталіст» та «Wicked: Чародійка» Про це повідомляється на офіційному сайті премії. 23 січня стали відомі всі номінанти на премію «Оскар». На найбільшу кількість нагород претендує французький кінофільм режисера Жака Одіара в жанрі кримінального мюзиклу. Стрічка отримала 13 номінацій, зокрема і головну — «Найкращий фільм». Далі за кількістю номінацій розташувалися історичний фільм Бреді Корбета «Бруталіст» та епічний музичний фентезійний фільм Джона Чу «Wicked: Чародійка». Обидві стрічки отримали по 10 номінацій і також претендують на перемогу в категорії «Найкращий фільм». Повний список номінантів: Найкращий фільм «Анора»

«Бруталіст»

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

«Конклав»

«Дюна: Частина друга»

«Емілія Перес»

«Я все ще тут»

«Нікелеві хлопці»

«Субстанція»

«Wicked: Чародійка» Найкращий актор Едрієн Броуді, «Бруталіст»

Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

Колман Домінго, «Сінг-Сінг»

Рейф Файнс, «Конклав»

Себастьян Стен, «Учень. Історія Трампа» Найкраща акторка Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка»

Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес»

Майкі Медісон, «Анора»

Демі Мур, «Субстанція»

Фернанда Торрес, «Я все ще тут» Найкращий актор другого плану Юра Борисов, «Анора»

Кіран Калкін, «Справжній біль»

Едвард Нортон, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

Гай Пірс, «Бруталіст»

Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа» Найкраща акторка другого плану Моніка Барбаро, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

Аріана Гранде, «Wicked: Чародійка»

Фелісіті Джонс, «Бруталіст»

Ізабелла Росселіні, «Конклав»

Зої Салдана, «Емілія Перес» Найкращий режисер Шон Бейкер, «Анора»

Брейді Корбет, «Бруталіст»

Джеймс Менгольд, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

Жак Одіар, «Емілія Перес»

Коралі Фаргіт, «Субстанція» Найкращий адаптований сценарій «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

«Конклав»

«Емілія Перес»

«Нікелеві хлопці»

«Сінг-Сінг» Найкращий оригінальний сценарій «Анора»

«Бруталіст»

«Справжній біль»

«5 вересня»

«Субстанція» Найкращий міжнародний повнометражний фільм «Я все ще тут»

«Дівчина з голкою»

«Емілія Перес»

«Насіння священного інжиру»

«Потік. Останній кіт на Землі» Найкращий анімаційний фільм «Потік. Останній кіт на Землі»

«Думками навиворіт 2»

«Мемуари Равлика»

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата»

«Дикий робот» Найкращий повнометражний документальний фільм «Щоденники чорної скриньки»

«Іншої землі немає»

«Порцелянова війна»

«Саундтрек до фільму «Державний переворот»

«Цукрова тростина» Найкраща оригінальна музика «Бруталіст»

«Конклав»

«Емілія Перес»

«Wicked: Чародійка»

«Дикий робот» Найкраща оригінальна пісня El Mal, «Емілія Перес»

The Journey, «Батальйон 6888»

Like a Bird, «Сінг-Сінг»

Mi Camino, «Емілія Перес»

Never Too Late, «Елтон Джон: Ніколи не пізно»