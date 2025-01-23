Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт лідерів Талібану через переслідування жінок

Про це йдеться на сайті МКС.

«Я можу повідомити, що мій Офіс подав дві заяви на видачу ордерів на арешт до Палати попереднього провадження ІІ Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Афганістані. (…) Після ретельного розслідування і на основі зібраних доказів моя канцелярія стверджує, що існують достатні підстави вважати, що верховний лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада і верховний суддя Абдул Хакім Хаккані несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності — переслідування за гендерною ознакою — згідно зі статтею 7(1)(h) Римського статуту», — йдеться у повідомленні.

За словами Хана, його офіс дійшов до висновку, що лідери Талібану несуть кримінальну відповідальність за переслідування:

афганських дівчат і жінок

людей, яких таліби вважали такими, що не відповідають їхнім ідеологічним очікуванням щодо гендерної ідентичності або самовираження

людей, яких таліби вважали союзниками дівчат і жінок

Вказано, що такі переслідування розпочалися щонайменше з 15 серпня 2021 року і тривають донині. Такими діями лідери Талібану жорстоко позбавляють людей основоположних прав, що, своєю чергою, суперечить міжнародному праву, зокрема праву на фізичну недоторканність та автономію, на вільне пересування та вільне вираження поглядів, на освіту, на приватне та сімейне життя, а також на свободу зібрань.

«Ці жорстокі позбавлення фундаментальних прав також були скоєні у зв’язку з іншими злочинами, передбаченими Римським статутом. Сприйнятий опір або опозиція до Талібану жорстоко придушувалися і придушуються шляхом вчинення злочинів, включаючи вбивства, ув’язнення, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, насильницькі зникнення та інші нелюдські дії», — наголошено у повідомленні.

Прокурор МКС вказав, що це лише перші клопотання про видачу ордерів на арешт у зв’язку з ситуацією в Афганістані, надалі його офіс клопотатиме про ордери й щодо інших високопоставлених членів Талібану.