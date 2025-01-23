Трамп розкрив, що написав йому Байден у листі, коли залишив Білий дім

Про це пише Fox News.

Лист, підписаний Байденом, адресований «шановному президентові Трампу».

«Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування», — йдеться в ньому.

Написання листів своїм наступникам — президентська традиція у США, започаткована у 1989 році.