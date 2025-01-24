На Буковині спалах кору: у січні захворіли понад 100 людей

Про це повідомляє Суспільне Чернівці із посиланням на коментар головної санітарної лікарки області Наталії Гопко, передає «Еспресо.Захід«.

Найбільше випадків хвороби зафіксували у Чернівецькому районі, це 98 людей, з них 25 – у Чернівцях. У Дністровському районі виявили 4 випадки, а у Вижницькому – ще 2.

«Один з випадків: під час канікул родина була в Румунії, де дитина заразилася на кір, але перші симптоми виявили уже в Україні», – розповідає Наталія Гопко.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОВА Марії Поліщук, госпіталізувати довелося 82 людей. Загалом сере хворих переважають діти, серед дорослих хворих – лише 10 випадків.

«Маємо одну дитину, яка в реанімаційному відділенні. Це повʼязано з тим, що в неї важке фонове захворювання. Якби ця дитина не мала б цієї хвороби, можливо, вона б не мала б такого важкого перебігу хвороби», – додає Марія Поліщук.

Тим часом Наталія Гопко наголошує на важливості щеплень від кору у дітей.

«Якби всі діти були вакциновані, або хоча б 95% з них, то повторних спалахів не було б», – зазначає вона.

Також, як відзначає головна санітарна лікарка, пропуски або відтермінування отримання будь-якої дози вакцини проти кору підвищує ризик зараження та серйозного перебігу хвороби. Тим часом всі ті, хто не отримав щеплення проти кору в попередні роки з різних причин, повинні доотримати їх якнайшвидше.