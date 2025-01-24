У лісосмузі біля Тернополя виявили сім’ю, яка жила у хижі: дітей вилучили у матері

У Тернополі працівники патрульної поліції виявили родину з п’ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, які проживали в хижі посеред лісосмуги. Дітям доводилося спати на землі і ходити босими.

Їх уже вилучили із сім’ї і найближчим часом мають передати до центру реабілітації.

Про умови проживання родини розповіла начальниця відділу зв’язків із громадськістю Патрульної поліції області Олександра М’ялковська.

Фото: Олеся М’ялковська/Facebook Фото: Олеся М’ялковська/Facebook Фото: Олеся М’ялковська/Facebook

За її словами, поліціянти отримали анонімне повідомлення про те, що родина нібито проживає в хижі посеред лісосмуги. Небайдужі тернополяни розповіли, що в один із готелів міста навідуються діти, які просять там погрітися та поїсти.

На місці правоохоронці виявили «недохатку» з кількох палок, які були обтягнуті аграрною плівкою. У ній перебували діти разом із матір’ю та її ймовірним співмешканцем.

Усередині імпровізованого «помешкання» знайшли родину з п’ятьма дітьми, які спали на матраці, що лежав на землі. Крім того, діти ходили босими, бо не мали взуття та шкарпеток.

На місце також прибули працівники соціальної служби та Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.

Мати дітей розповіла працівникам місцевих служб, що прибула до Тернополя з міста Дубно, що на Рівненщині, 16 січня.

У коментарі для «УП. Життя» Олександра М’ялковська зазначила, що батько дітей помер – мати дітей надала правоохоронцям підтверджуючі документи.

Посадовці намагалися поспілкуватися із жінкою, однак та відмовилася відповідати, додала Олександра М’ялковська.

«На запитання, що вона зробила, щоб вирішити цю проблему, куди зверталася, які дії вчиняла – у відповідь була лише тиша. Бо це для них, на жаль, норма», – вважає працівниця поліції.

Через пряму загрозу життю дітей, їх довелося вилучити у матері.

Начальниця місцевого Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська додала, що вилучені діти перебувають у медичному закладі. Найближчим часом їх мають перевести до обласного центру реабілітації.

«За даними лікарів, діти здорові, але мають незначні ознаки анемії. Однак стан задовільний, тому їх переведуть до іншого закладу», – пояснила Христина Білінська.

Наразі працівники служби у справах дітей з’ясовують, чи дійсно родина раніше перебувала в Дубно.

Станом на 23 січня дорослих не притягали до відповідальності, зауважила представниця поліції.