У США 87 організацій закликають не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я

У США 87 неурядових організацій виступили проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я.

Вони підписали спільного листа, в якому закликали оголосити про свою опозицію Кеннеді.

Як повідомляє Reuters, цей лист сьогодні планують розіслати сотні сенаторів. У середу, 29 січня, у Сенаті відбудеться слухання щодо кандидатури Кеннеді на пост очільника Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США.

Серед організацій-підписантів – Спілка стурбованих вчених, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Національна організація жінок.

«Якщо Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить Департамент охорони здоров’я та соціальних служб, ми зіткнемося з брехнею та дезінформацією в безпрецедентних масштабах, які здатні зруйнувати століття прогресу в боротьбі з хворобами та зміцненні системи громадського здоров’я», – йдеться у листі.