Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа

Керівниця апарату президента США Сьюзі Вайлз відмовила мільярдеру і очільнику Міністерства ефективності уряду (DOGE) Ілону Маску у наданні постійного офісу в Західному крилі Білого дому, розмістивши його в будівлі неподалік — The Times

За інформацією видання, Вайлз, яку в адміністрації Трампа називають «Крижаною леді», цього тижня здобула першу важливу перемогу, відмовивши Маску в розміщенні його кабінету у Західному крилі.

Вайлз, перша жінка-глава апарату президента, дала зрозуміти, що у найближчому оточенні Трампа будуть лише ті, хто готовий до співпраці та спільної роботи на досягнення спільних цілей.

«Будь-хто, від кого не можна розраховувати на зосередженість і співпрацю, не працюватиме в Західному крилі», – попередила Вайлз. Вона також наголосила, що не потерпить «зіркових амбіцій» і самостійної гри.

«Моя мета – створити ефективний та злагоджений робочий процес у Західному крилі. Це не місце для особистих амбіцій чи зіркових ігор», – наголосила Сьюзі Вайлз.