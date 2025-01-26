Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним Рух ЧЕСНО вніс Арестовича до Реєстру зрадників через поширення наративів РФ » Сили оборони за добу на фронті знищили 1720 російських окупантів Загальні втрати в особовому складі російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили вже 830 тисяч осіб Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 830190 (+1720) осіб,

танків ‒ 9868 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4) од,

артилерійських систем – 22323 (+14) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40),

крилаті ракети ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)