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Сили оборони за добу на фронті знищили 1720 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 26.01.2025

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 830190 (+1720) осіб,
  • танків ‒ 9868 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4) од,
  • артилерійських систем – 22323 (+14) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)
26 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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