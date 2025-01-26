Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ

Про це повідомляє Reuters.

«Можливо, ми розглянемо можливість зробити це знову, я не знаю. Можливо, ми б це зробили. Їм довелося б прибрати за собою», — зазначив Трамп на мітингу в Лас-Вегасі.

За його словами, вихід США з ВООЗ запланований на 22 січня 2026 року. Рішення про вихід Трамп прийняв у понеділок, 20 січня, після свого інаугураційного виступу в Білому домі.

У виданні підкреслили, що США є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, вносячи близько 18% до загального бюджету організації, який на 2024-2025 роки становить 6,8 млрд доларів. Президент висловив невдоволення тим, що США сплачують в ВООЗ більше, ніж Китай, попри те, що населення Китаю значно більше.

На мітингу Трамп також заявив про намір залучити інвестиції Саудівської Аравії в розмірі близько 1 трлн доларів, що перевищує попередню обіцяну суму в 600 млн доларів.