Новый инцидент с повреждением кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, вероятно, в результате внешнего воздействия, заявили власти Латвии. Военно-морские силы страны направили патрульный катер для проверки судна, подозреваемого в причастности.

Два других судна, находившихся в этом районе, также подлежат проверке, сообщили в ВМС Латвии.

«Мы определили, что, скорее всего, имеет место повреждение извне, и оно значительное», – заявила журналистам премьер-министр Латвии Эвика Силиня после внеочередного заседания правительства.

Латвия координирует свои действия с НАТО и странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств, сообщила она на медиаплатформе X.

Представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон сказал агентству Reuters, что пока рано говорить о том, что стало причиной повреждения и было ли оно преднамеренным.

«Мы не знаем, еще слишком рано делать выводы на таком раннем этапе расследования. Мы даже не знаем, был ли это несчастный случай или неисправность кабеля», – сказал он, добавив, что НАТО несет главную ответственность за расследование.

«Корабли и самолеты НАТО работают вместе с национальными ресурсами стран Балтийского моря, чтобы провести расследование и, в случае необходимости, принять меры», – говорится в заявлении альянса в воскресенье.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна тесно сотрудничает с НАТО и Латвией.

«Швеция предоставит важные возможности для расследования предполагаемого инцидента», –сказал Кристерссон в воскресенье.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье выразила «полную солидарность» со странами Балтийского моря, пострадавшими от повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию.

В то время как в Прибалтике происходит волна инцидентов, наносящих ущерб инфраструктуре, которые, согласно экспертам и западным политикам, связаны с российской «гибридной войной», фон дер Ляйен написала на платформе X, что «устойчивость и безопасность нашей критически важной инфраструктуры является главным приоритетом».

На прошлой неделе альянс НАТО заявил, что разместит фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники в Балтийском море, чтобы помочь защитить важнейшие объекты инфраструктуры.

По словам представителей военно-морского флота Латвии, кабель, оборвавшийся в воскресенье, соединял латвийский город Вентспилс со шведским островом Готланд и был поврежден в исключительной экономической зоне Швеции.

Оператор кабеля, Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC), сообщил в своем заявлении, что ему удалось переключиться на альтернативные маршруты передачи данных, и добавил, что он ищет судно для начала ремонта.

«Точный характер повреждений можно будет определить только после того, как начнутся работы по ремонту кабеля», – говорится в сообщении LVRTC.

Представитель оператора сообщил, что кабель, проложенный на глубине более 50 метров (164 фута), был поврежден в начале воскресенья.