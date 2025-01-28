Обговорили відносини зі США і Трампом: Зеленський поспілкувався з Нетаньягу

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Глава держави розповів, що напередодні взяв участь у заходах, присвячених 80-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, та висловив співчуття прем’єр-міністру та всьому ізраїльському народові у зв’язку з трагедією Голокосту. Привітав початок звільнення заручників і висловив сподівання на те, що всі вони якнайшвидше будуть звільнені та зможуть повернутися додому. Важливо забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці», — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньягу обговорили підтримання партнерських відносин та майбутні контакти з партнерами, насамперед із президентом США Дональдом Трампом.