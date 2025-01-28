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Обговорили відносини зі США і Трампом: Зеленський поспілкувався з Нетаньягу

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Глава держави розповів, що напередодні взяв участь у заходах, присвячених 80-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, та висловив співчуття прем’єр-міністру та всьому ізраїльському народові у зв’язку з трагедією Голокосту. Привітав початок звільнення заручників і висловив сподівання на те, що всі вони якнайшвидше будуть звільнені та зможуть повернутися додому. Важливо забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці», — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньягу обговорили підтримання партнерських відносин та майбутні контакти з партнерами, насамперед із президентом США Дональдом Трампом.

28 января, 2025 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, Украина

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