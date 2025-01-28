У Конго підтримувані Руандою повстанці оголосили про захоплення міста-мільйонника Гома

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що повстанці й війська Руанди обмінялися вогнем через кордон у найгіршій ескалації конфлікту за останні десять років.

Альянс повстанців, очолюваний етнічною міліцією М23, заявив про захоплення міста Гома з населенням понад мільйон, яке знаходиться на кордоні з Руандою і вже було окуповане М23 у 2012 році.

Стрілянина лунала поблизу аеропорту, у центрі міста та на кордоні, а місцеві жителі повідомляли про зіткнення між проурядовими ополченцями та бойовиками М23.

За інформацією ООН, конголезькі солдати, що знаходяться на горі Гома, обмінялися артилерійським вогнем з руандійськими військами в місті Гісіньї, по той бік кордону. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що наступ М23 може перерости в масштабну регіональну війну.

Демократична Республіка Конго з населенням 100 млн людей та територією, що приблизно відповідає Західній Європі, має значні запаси корисних копалин, що привертають увагу китайських та західних компаній, а також збройних угруповань.

Східні райони Конго є «пороховою бочкою», що виникла через два регіональних конфлікти після геноциду в Руанді 1994 року, коли екстремісти хуту вбили близько мільйона осіб з народності тутсі. Багато хуту, як винуватці, так і біженці, втекли до Конго, що спричинило нестабільність у регіоні.

Руанда звинувачує уряд Конго та його армію у союзі з ополченням хуту, що, на їхню думку, загрожує безпеці Руанди та тутсі в Конго.

Конго, своєю чергою, відкидає ці звинувачення, звинувачуючи Кігалі в озброєнні М23 для контролю над територією та видобутком корисних копалин. Уряд Кіншаси заявив, що руандійська армія присутня в Гомі, але зобов’язався діяти для запобігання насильству.

M23, останній з довгого списку повстанських угруповань, підтримуваних Руандою, захопив Гому у 2012 році, але відступив після кількох днів перебування, завдяки угоді, укладеній за посередництва сусідніх країн.