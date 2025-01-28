USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні

Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі агентства.

Як зазначає видання, українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення щодо необхідності припинити активності, котрі фінансувало USAID або організації, залежні від американського фінансування.

Як повідомив журналістам перший заступник міського голови Миколаєва Луков, Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID щодо припинення всіх проєктів у місті. За словами посадовця, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва — від енергонезалежності й до безпекових проєктів.

Співзасновниця Veteran Hud Івона Костина повідомила, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні — відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.